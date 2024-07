“Lascia che te lo dica: grazie” | Finisce la carriera in lacrime: eliminato da Euro 2024 e si ritira pure lui

L’Eliminazione da Euro 2024 segna a sorpresa anche la fine della sua carriera. La decisone è stata presa: in lacrime in diretta.

L’Europeo tedesco ha regalato grandi sfide, cariche di tensione e di emozioni. Per tanti l’occasione di affacciarsi per la prima volta a un grande palcoscenico, di mettersi in mostra, per altri invece l’ultimo ballo prima di appendere le scarpe al chiodo.

Tanti veterani delle varie nazionali infatti, hanno puntato tutto su Euro 2024 per provare a regalarsi l’ultima gioia con la rispettiva selezione. In questi casi però, l’addio – a meno di vittoria finale – arriva sempre nel modo più crudele, ossia con l’eliminazione e la sconfitta.

Ecco perché la carica emotiva delle sfide si moltiplica vertiginosamente. Un veterano, in occasione di Portogallo-Francia, gara vinta dai transalpini solo ai calci di rigore, si è lasciato andare a fine gara, proprio ripensando al suo addio alla nazionale portoghese, davanti ai giornalisti.

Eliminazione e addio: lascia la nazionale

L’eliminazione del Portogallo non ha portato solo una serie di critiche sui leader della nazionale, ma anche tanta commozione. C’è infatti una vecchia generazione che saluta, su tutti Cristiano Ronaldo che a 39 anni ha giocato la sua ultima gara in un Europeo, il suo sesto della sua carriera.

CR7 non è riuscito a dire addio alla nazionale con una vittoria, e a fine gara è parso commosso e ancora agitato, forse carico di tensione dopo la gara degli ottavi di finale. Insieme a lui, un’altra colonna della nazionale lusitana ha detto addio. Si tratta di Pepe, resosi protagonista di un siparietto insieme a un giornalista portoghese veramente tenero. Il giocatore è scoppiato in lacrime a fine gara.

Pepe, le lacrime davanti al giornalista

Sono state sicuramente ore di grande tensione per Pepe, quelle subito successive alla gara contro la Francia. Una classica dell’Europeo, che ha visto anche le due compagini sfidarsi per il titolo nel 2016, che ha segnato la fine di una carriera prestigiosa come quella dell’ex Real Madrid.

Il 41enne infatti appende le scarpette al chiodo dopo una carriera ricca di grandi successi e scontri epici. Il più duro dei calciatori però ha lasciato il calcio con un’immagine molto tenera. Quella di lui che si commuove all’omaggio del giornalista portoghese. A fine intervista infatti il giornalista lo ha ringraziato per la carriera, dandogli la mano e abbracciandolo. Pepe non ha trattenuto le lacrime, portandosi una mano al volto e andando via per nascondere le lacrime. “Non so se smetterai, ma grazie di avere portato lo stemma della nazionale sul petto e di averlo onorato con la tua grande carriera” ha detto il reporter in zona mista.