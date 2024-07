“A luglio inizio il corso da allenatore a Coverciano”: lascia la Nazionale, il calcio e inizia subito ad allenare | Futuro CT azzurro

L’addio alla nazionale deciso, poi il corso da allenatore a Coverciano. L’annuncio arriva durante l’intervista: tutta la verità.

Sono stati mesi difficili per la nazionale italiana. Non solo l’eliminazione dal mondiale dello scorso anno, ma anche avvicinamento all’Europeo; l’addio di Mancini non ha certo aiutato l’ambiente, poi l’arrivo di Spalletti era stato salutato con grane euforia.

Ottimismo sfumato definitivamente con la figuraccia rimediata a Euro 2024, dal quale l’Italia è uscita malconcia, senza idee, e con grande confusione. Nelle scorse ore diversi rumors avevano dato un ex calciatore vicino al ritorno in nazionale nelle vesti quasi di “motivatore” del gruppo.

Proprio sulla nazionale post eliminazione si sono fatte diverse ipotesi circa il futuro degli azzurri, dai calciatori fino ai dirigenti, ma anche un possibile nuovo commissario tecnico. La decisione intanto di smettere con il calcio giocato è arrivata da parte dell’ex azzurro, che nei prossimi giorni dirà addio alla nazionale e inizierà il corso di allenatore a Coverciano.

Addio alla maglia azzurra: inizia il corso da ct

L’Europeo 2024 si porta via dall’ambiente azzurro grande amarezza. Ma c’è anche chi guarda avanti e nonostante abbia deciso di smettere di giocare proverà a rimettersi in gioco. Un ex componente del gruppo, uno dei leader, proprio a ridosso della fine dell’avventura tedesca dell’Italia, ha cominciato il suo volere proprio a seguito di molte speculazioni sul suo conte.

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, il quale nelle scorse ore aveva dichiarato di volere iniziare il corso da ct a Coverciano proprio nel mese di luglio. L’ex giocatore ha detto addio al calcio dopo l’esperienza in Bundesliga e in Turchia, e in una recente intervista si è detto pronto a nuove sfide, ma smentendo alcune voci sul suo conto. Ecco cosa ha detto.

Bonucci, la verità sul suo futuro: “Le notizie uscite sono inventate”

Intervenuto sui canali social di Cronache di Spogliatoio, durante una Live insieme a Nando Siani, Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani, Leonardo Bonucci è intervenuto in diretta al formato “Eurocronache” anche per fare chiarezza sul suo futuro. Nelle scorse settimane infatti diverse voci lo avrebbero voluto al fianco di Spalletti nel ruolo di leader per lo spogliatoio della nazionale.

“Ho parlato con Buffon, ma le notizie uscite sul mio conto sono inventate”. Bonucci ha infatti confermato di non avere nessun accordo per tornare a fare parte della nazionale e che conferma la volontà di smettere come calciatore.