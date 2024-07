Mister, abbiamo deciso di esonerarti: dopo l’eliminazione arriva la doccia gelata | I calciatori non lo vogliono più

I calciatori avrebbero preso la decisione in autonomia, lasciando fuori tutto il resto dello staff. La bocciatura dell’allenatore è gravissima.

Grandi tornei estivi che entrano nella fase finale. Lasciato alle spalle giugno, sarà la seconda settimana di luglio a dare i primi verdetti, e sul tavolo ci sono conferme, delusioni, e nuovi corsi. E’ il caso dell’Italia, che dopo la debacle tedesca ripartirà da Spalletti tra lo scetticismo generale e un entusiasmo totalmente azzerato, che rispetto a 11 mesi fa pare quasi inimmaginabile.

Sono stati tornei, tra Europeo e Copa America, piuttosto deludenti da diversi punti di vista. Nessuna stella ha realmente brillato, c’è stata qualche rinascita, tanti adii autorevoli, e più di qualche disastro in panchina. Il calcio nazionale riparte dalla certezza che i club sono ormai sempre più distanti dalle federazioni e pieni di impegni.

La stagione per molti protagonisti infinita è arrivata al capolinea con alcune delusioni cocenti, e proprio un’eliminazione su tante potrebbe costare carissimo la panchina al commissario tecnico. Dopo le scene viste in campo al termine della gara a eliminazione diretta, la volontà del gruppo sembra piuttosto eloquente. L’avventura può finire subito quest’estate.

Addio al commissario tecnico

Mentre l’Europeo continua a regalare poche emozioni, dall’altra parte del mondo le selezioni sudamericane e centroamericane non stanno certamente facendo faville. Un Leo Messi – con l’Argentina che rimane favorita – piuttosto sotto tono, ma c’è una squadra che ha deluso su tutte.

Stiamo parlando ovviamente della Selecao, che nelle scorse ore è uscita di scena contro un Uruguay tutt’altro che irresistibile, pur avendo giocato mezz’ora finale in superiorità numerica per un espulsione nelle fila della celeste. Ai rigori il Brasile è uscito ai quarti di finale, ma c’è una scena che ha attirato l’attenzione e il protagonista in negativo è stato l’allenatore Doviral Junior.

Brasile-Uruguay: cosa è successo

Un’eliminazione che ha fatto malissimo al Brasile, quella ai rigori contro l’Uruguay. L’errore decisivo è stato del neo juventino Douglas Luiz, il quale con il suo destro a incrociare è andato a sbattere sul palo regalando il match point all’Uruguay. Proprio a ridosso della lotteria dei rigori, la squadra si era riunita in cerchio escludendo l’allenatore.

Una scena che molti hanno evidenziato come mancanza di fiducia del gruppo nei confronti di mister Doviral Junior, e che secondo diversi osservatori potrebbe essere la certezza dell’addio del ct, soprattutto vista l’eliminazione.