Anche il figlio dell’83enne contagiato a Lascari è positivo al Covid19. Il sindaco Giuseppe Abbate ha annunciato il fatto questa mattina: “Anche il figlio, dopo il tampone effettuato lo scorso lunedì, è risultato positivo al coronavirus. Il secondo positivo nel nostro Comune, un uomo che fortunatamente però, già dal 2 marzo si trovava in isolamento con la famiglia”. Secondo caso, dunque, a Lascari. L’uomo contagiato presumibilmente dal padre è un 46enne. A Lascari intanto i cittadini sono in ansia perchè l’anziano trovato positivo al Covid19 prima di effettuare il tampone ha fatto vita sociale in paese, ma ha partecipato a cene sociali anche a Trabia e Sciara.