L’armatore del traghetto Moby Zaza, che sta ospitando i migranti in quarantena a Porto Empedocle, non ha ritenuto di prorogare il contratto con lo Stato alla scadenza del secondo mese di utilizzo da parte del soggetto attuatore dell’emergenza migranti, il prefetto Michele Di Bari. Stando a quanto riferito da “Lasicilia.it”, quando l’ultimo migrante a bordo finirà la quarantena, tra pochi giorni, il traghetto sarà dunque restituito alla società e non sarà più disponibile per accogliere gli stranieri che sbarcano. Una circostanza che obbligherà ora il ministero delle Infrastrutture e il soggetto attuatore dell’emergenza migranti a trovare una soluzione alternativa nel giro di poche settimane.