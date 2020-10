«Il Covid esiste, mettetevelo in testa, prima che in testa vi mettano altro». Lo dice in un video Clotilde Armellini, 37 anni, mentre due medici le calano sulla testa il casco per la respirazione assistita.

«Ho un marito, due figli e ho il Covid», prosegue Clotilde che vive a Pozzolo Formigaro, nell’Alessandrino e dalla sua pagina Facebook lancia un appello alla responsabilità di tutti raccontando quello che sta accadendo a lei.