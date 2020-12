“Restate a casa a Natale per evitare il diffondersi del contagio” è l’appello lanciato dall’Oms Europa in vista delle festività natalizie e dei possibili assembramenti. In un comunicato, il direttore dell’organismo Hans Kluge ha sottolineato che “non vale la pena” uscire, con il rischio di infettarsi. “C’è una differenza tra ciò che è permesso fare e ciò che dovreste fare”, ha aggiunto, appellandosi quindi al senso di responsabilità individuale, a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai governi.