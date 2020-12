«Mister Raffaele ci vuole terzi prima della sosta? Parole importanti, noi in ogni allenamento diamo il 100% per realizzare questo suo desiderio: ci auguriamo di chiudere in bellezza, con 6 punti, questo 2020. La Ternana ha un organico super importante per la Serie C. Per quanto riguarda mister Lucarelli, l’ho avuto lo scorso anno a Catania e non posso che parlarne bene: gestisce bene il gruppo oltre che occuparsi di tattica, è un ottimo allenatore. Bisogna ringraziare la Sigi per l’importante lavoro fatto fin qui. Con l’arrivo di Tacopina cambieranno un po’ di cose, noi ci impegneremo al massimo per disputare un ottimo girone di ritorno e, perché no, provare a vincere il campionato. Il Palermo la reputo una squadra importante. Purtroppo noi li abbiamo sottovalutati un tantino e il risultato è stato quello che si è visto in campo, ovvero una perfetta equità. Dispiace perché contro di loro potevamo portare a casa il risultato». Queste le parole di Jacopo Dall’Oglio,centrocampista del Catania, rilasciate a “Goal Sicilia” in merito al campionato di Serie C.