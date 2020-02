Ecco il post su Facebook, con il quale i tifosi della Cittanovese caricano i giocatori per la sfida contro il Palermo:

“⚽️ Aspettando Cittanovese-Palermo …

❗Voglia di voltare pagina !

⚀ Eravamo abituati a vedere una squadra con una identità ben precisa e un suo modo di stare in campo …

⚀ Eravamo abituati a vedere una squadra che voleva vincere giustificando con il gioco il risultato …

⚀ Eravamo abituati a vedere una squadra che controllava la partita nella metà campo avversaria ottimizzando i frutti della sua superiorità tattica con pazienza ed attenzione …

⚀ Eravamo abituati a vedere una squadra che voleva fare un gol in più degli avversari …

⚀ Eravamo abituati a vedere una squadra che usciva sempre a testa alta dai campi di gioco tra gli applausi degli avversari …

⚀ Eravamo abituati …

▶️ Domenica prossima arriva il Palermo, la prima della classe. Serve una reazione d’orgoglio !

💪 Ci piacerebbe vedere in campo dal primo minuto Benito Cataldi, un ragazzo che, finora, ha avuto poco spazio e che lo scorso anno, proprio contro la capolista Bari, lasciò il segno, firmando il terzo gol dei giallorossi.

💟 Forza ragazzi !

#forzacittanovese #passionegiallorossa”

