Da qualche anno il sogno dell’Inter è quello di acquistare il talento argentino Leo Messi. Cosa che, come rivela l’ex presidente dei blaugrana Laporta, poteva accadere nel 2006.

«Messi in estate voleva partire perché deluso da come era stato trattato. Al momento opportuno, dichiara Laporta, terrò una conversazione con lui per aiutarlo a dedicare per il meglio sia per lui che per il Barcellona. So che ci darà un margine nonostante le offerte. Quelle, comunque, non sono mai mancate. Ricordo che nel 2006 Moratti mi offri 250 milioni per lui e dissi di no. Lì vidi la stima di Messi e della sua famiglia per il Barcellona. Suo padre mi ha chiesto cosa avrei fatto come padre e io gli ho detto che la cosa migliore era restare, gli ho detto che avremmo formato una squadra che lo avrebbe accompagnato a raggiungere i più grandi successi, che avrebbe toccato la gloria e fatto la storia. Ho visto il suo amore per il club, la città. Vive in un posto dove tutta la sua famiglia è a suo agio».