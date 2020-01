L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. La stagione ha detto che quando c’era un’emergenza, gli under non falliscono mai: «Gli under rappresentano un valore aggiunto in questa squadra, credo che il Palermo sia primo primo dall’inizio del campionato anche per merito dei tanti ragazzi come me, che hanno quasi sempre risposto bene quando c’è stato bisogno. Sono molto contento dei miei coetanei e del lavoro che stiamo facendo». Cosa manca al Palermo per mettere il sigillo al campionato? «Dobbiamo migliorarci sempre, se lo facciamo questa promozione sarà nostra. Non ho dubbi, perché mi fido della mia squadra».