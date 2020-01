L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Ricciardo. Il Palermo rischia di doverne fare a meno per un mese: l’esame ha evidenziato un lesione di primo grado alla coscia destro. Contro Marina di Ragusa, FC Messina e Cittanovese, il suo forfait è certo. Per il rientro si pensa a Palermo-Biancavilla o per Licata-Palermo. Da capire anche le condizioni del suo sostituto Sforzini. L’assenza del bomber messinese potrebbe portare ad una nuova variazione tattica, con l’inserimento di un centrocampista in più che possa agire anche da trequartista: Ambro o Mauri. Il rilancio di Sforzini e l’uomo in più a centrocampo sono le due ipotesi più concrete. Tuttavia, i rosa potrebbero convertirsi anche al falso nove. Col 3-5-2 la cosa sarebbe certa, dato che in avanti giocherebbe Floriano con uno tra Felici e Silipo a supporto.