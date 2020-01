L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul tabù sfatato. Ha dovuto attendere tre partite, ma anche nel 2020 arriva la prima porta inviolata per Pelagotti, lì dove il Palermo ha faticato a non concedere gol e dove nelle ultime tre gare giocate il Palermo ha subito un solo gol su calcio di rigore. Un trend invertito rispetto ad inizio stagione, quando c’era sempre gloria per almeno uno degli avversari. Col Marsala la maledizione del gol subito in casa era tornata a farsi viva. Due partite consecutive con almeno un gol subito, in questo campionato, per Pelagotti non rappresentano un primato negativo, ma quasi. Il record è di tre giornate di fila (4-1 alla Cittanovese, 2-1 al Biancavilla e 2-1 al Licata.