L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. Cosa le manca per il salto definitivo di qualità? «Maggiore continuità nelle prestazioni e anche fare qualche gol e assist in più, ci sto lavorando». Si aspettava tutte queste critiche verso il Palermo? «E’ normale, è una piazza abituata a campionati diversi, ci si aspetta di risalire subito, siamo chiamati a non sbagliare mai. La Serie D non è per nulla semplice e ti devi conquistare tutto con sudore e sacrificio. Anche a Bari venivamo criticati, nonostante fossimo primi».