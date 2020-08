L’esperto Direttore Sportivo ex Siracusa Antonello Laneri commenta, ai microfoni di “Rosanerolive.it”, il difficile periodo che sta attraversando il calcio siciliano, con l’assenza di squadre nelle prime due categorie del calcio italiano.

Di seguito alcune sue parole: «Non so cosa sia accaduto nello specifico a Trapani. So solo che aver perso l’unica squadra rimasta in B è un peccato per tutto il calcio siciliano. Perdere per due punti una categoria è davvero deprimente. Ancora peggio la situazione della Sicula Leonzio, peggio perché stiamo parlando del paradosso della scomparsa di una società sana.

Fortunatamente a Catania sono arrivate persone che hanno permesso ad una società storica siciliana di non scomparire ma in Sicilia siamo messi davvero male. Non rappresentiamo più nulla in Italia dal punto di vista calcistico».