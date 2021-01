La variante del Coronavirus è l’evento logico di qualsiasi virus che si diffonde: più si replica, più muta”. Lo ha ribadito a Marghera (Venezia) il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù. “Il virus è cinese – ha sottolineato – ce l’hanno detto loro, anche se per 4-5 mesi non ci hanno detto che si trasmetteva da uomo a uomo, e l’Oms non è risucita a tornare con uno straccio di prova. Da molti studi, alcuni in ‘pre-print, siamo certi che i vaccini e i sieri dei vaccini neutralizzano le varianti. Per quella sudafricana da AstraZeneca ci dicono che servono titoli più elevati per neutralizzarla, ma si neutralizza”. “Non si ricorda nella storia una pandemia che duri più di due anni. Non che i virus siano spariti, ma continuano a circolare un po’ meno. Credo che questo dovrebbe esserre il destino di un virus come questo” ha poi sottolineato il presidente dell’Aifa.