Dalila, la dolce metà di Matteo Brunori, attraverso il proprio profilo Instagram ha salutato la città di Palermo con un bel post e un video che raccoglie molte immagini tra campo e vita privata.

Ecco la clip e il messaggio:

“Mi avevano detto che quando sarei andata al sud avrei pianto due volte, al mio arrivo e quando me ne sarei andata. Ed è proprio così, avevano ragione. Ma non potevano sapere tutto quello che che mi sarei portata nel cuore e non potevo immaginarlo neanche io. È stato un anno meraviglioso, questa città amore mio ci ha regalato tanto, emozioni indescrivibili e persone uniche che per noi sono diventate una famiglia, la nostra quotidianità. Certi legami non li puoi spiegare e soprattutto non si potranno spezzare mai. Vi voglio bene amici 🅱️elli Grazie per quest’anno fantastico passato insieme a noi”