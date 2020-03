Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Rai”, soffermandosi sul caos in Serie A: «Juventus-Inter? Era già stata presa la decisione di giocare a porte chiuse e tutti erano d’accordo, poi invece si è deciso di rinviare ancora. Noi contro l’Inter vogliamo giocare, sia che ci sia il pubblico sia che non ci sia. Altrimenti sospendiamo il campionato, visto che non ci saranno neanche più le date per recuperare le partite».