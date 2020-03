Come non detto. Arriva una nota da parte della UEFA, riportata da “gianlucadimarzio.com”, attraverso la quale si scusa per il precedente tweet in cui si confermava di mantenere il nome Euro2020, anche se si giocherà un anno dopo, ovvero nel 2021. Poco fa però è arrivata la smentita. Di seguito la nota ufficiale della UEFA sui propri canali social: “Ci scusiamo per quanto detto in precedenza, ma la decisione non è stata ancora presa. Il tweet di prima era un errore”.