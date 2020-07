Paolo Nista è il nuovo responsabile scouting della Turris nella regione Lazio. Il suo compito sarà quello di segnalare giovani per la prima squadra e per il vivaio, lavorando in sinergia col presidente Colantonio. Ecco le sue parole riportate da “Restodelcalcio.com”: «Un onore, innanzitutto, figurare nell’organigramma di una società di tradizione ed in forte crescita come la Turris. Mi occuperò di monitorare i ragazzi dalla classe 1999 a seguire. Trovare giovani già pronti per una serie C non è mai facile, ma al contempo nel Lazio ci sono dei settori giovanili veramente importanti che vale la pena monitorare e non mancano talenti che hanno già spiccato il volo verso club di A, tra cui qualcuno lanciato proprio dal Ladispoli, club che lascio a seguito dei nuovi equilibri societari».