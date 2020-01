L’edizione odierna de “Il Quotidiano del Sud” propone la Top 11 della 20 giornata del Girone I di Serie D. Come evidenziato in foto, tra gli undici, figura il difensore del Palermo Lancini. Il giocatore ha disputato una buona gara nell’ultima uscita dei rosa in casa contro il Roccella, il difensore si è quindi meritato di entrare a far parte di questa speciale formazione. Chi ha contribuito con la rete decisiva è stato Floriano, l’ex Bari ha realizzato il rigore che ha regalato i 3 punti alla compagine rosanero e la possibilità di allungare sul Savoia, adesso a 5 lunghezze dalla squadra di Pergolizzi.