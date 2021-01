Termina 2-1 il match del Liberati. Gara combattuta e giocata sotto una fitta pioggia. Prova di carattere delle Fere che porta a casa una vittoria importantissima contro un Monopoli che ha dato filo da torcere agli umbri. Vantaggiato e Defendi hanno firmato le reti decisive. Per il Monopoli gol di Starita, ma pesano gli errori dal dischetto dello stesso Starita e di Giorno. Finisce 2-1 per la Ternana che allunga sul Bari in classifica.