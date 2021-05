“La Superlega non è morta”. Scrive così “El Confidencial”, che in questi giorni ha avuto accesso ai documenti firmati dai 12 club fondatori.

Il quotidiano è sicuro: la tempesta non è ancora svanita del tutto, e il calcio europeo potrebbe essere nell’occhio del ciclone, in una calma soltanto apparente. Con un ingombrante precedente storico in sede giudiziaria. Nonostante le dichiarazioni pubbliche, dunque, l’accordo tra gli investitori non è stato risolto e nessun club ha provato a farlo.. Allo stesso tempo, nessuna società ha portato la questione in tribunale, motivo per il quale – secondo “El Confidencial” – la conclusione è ovvia: tutti continuano a essere coinvolti nel progetto.