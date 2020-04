Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha parlato a SempreMilan dell’esperienza alla guida del club rossonero. Queste le sue parole: «Il Milan non e’ stato un semplice investimento per me, ma prima di tutto una passione. E’ stato molto difficile perderlo. Sono sicuro che conoscete già’ le mie opinioni riguardo Elliott. Non credo che Elliott abbia mai visto il club come lo vedevo io. Hanno altri scopi. Il loro background parla da solo. Cio’ che Commisso ha offerto e’ stato un insulto e uno scherzo per noi, in particolare perché’ si parlava di un club come il Milan. Magari sara’ stato ingannato dai suoi consiglieri che erano arroganti e ignoranti. Non volevamo perdere tempo con lui perche’ avevamo offerte piu’ importanti e sopratutto cose più’ importanti a cui pensare»