L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. C’è una strage silenziosa nelle residenze per anziani pubbliche e private. In molte strutture mancano attrezzature adeguate. Tra i numeri dell’Iss si aggiungono 57 morti e 666 con sintomi influenzali, che potrebbero aver perso la vita per colpa del virus. Il professor Bernabei non crede che serva una campagna di tamponi massivi per gli anziani: «Sono troppi, non ci sarebbe la possibilità. Considerato che l’età media è 85 anni, molti hanno altre patologie, si potrebbe anche incorrere nel rischio di accanimento terapeutico verso gli anziani. Meglio sottoporre a tampone tutto il personale delle Rsa, per isolare i possibili portatori di contagio dall’esterno».