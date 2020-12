L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sul caso relativo alla cittadinanza italiana di Luis Suarez.

Non risultano promesse o passaggi di denaro, ma “utilità economicamente valutabili”. Utilità per Suarez e soprattutto per l’ateneo: «a parte quanto effettivamente pagato da Suarez per corso e finto esame (1750 euro), la straordinaria e pressoché planetaria pubblicizzazione dell’università per stranieri, obiettivo che tutti gli indagati strenuamente perseguivano».





L’obiettivo era «far diventare l’università punto di riferimento privilegiato non solo della Juventus, ma delle squadre professionistiche nel particolare settore delle naturalizzazioni dei giocatori extracomunitari, con rilevantissime ricadute economiche per l’ateneo».

La prorettrice Daniela Gambini, poche ore prima dell’esame, chattando con Stefania Spina, professoressa di Suarez, «dimostra di essere a conoscenza di una trattativa» perché scrive: «Dicevo agli apicali (verosimilmente i vertici

dell’università, ndr) che se va in porto convenzione con Juve si potrebbe proporre a Malagò…», il presidente del Coni, qualcosa di analogo.