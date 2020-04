L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulla situazione mondiale dell’emergenza Coronavirus. In Sudafrica preferiscono essere contagiati, piuttosto che morire di fame a causa del lockdown: «Il Governo aveva promesso la distribuzione di cibo per aiutarci, ma in tre settimane non è ancora arrivato niente – racconta Lizel Manuel, rappresentante della comunità di Tafelsig – siamo arrabbiati perché noi madri dobbiamo sfamare i nostri figli e non ci meritiamo questo trattamento». I venditori ambulanti provano a forzare le misure restrittive imposte dal Governo, ma l’esercito dispiegato in forze con blindati vigila costringendo anche con la forza i residenti a stare in casa. A pochi metri di distanza, nel quartiere di Manenberg, centinaia di persone hanno assaltato l’unico supermercato di zona aperto. Episodi simili si sono verificati in tutto il Paese. Assaltati anche i negozi che vendono alcolici e tabacchi, chiusi da tre settimane dopo la decisione del presidente di vietarne il consumo. L’Oms ha annunciato che in Africa nei prossimi 3/6 mesi il numero di contagi potrebbe passare dagli attuali 20mila a 10milioni.