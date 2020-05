L’edizione odierna de “La Stampa”, si è soffermata sulla situazione legata alla riapertura dei cimiteri a Palermo.

Nella giornata di ieri, i cimiteri palermitani sono stati presi d’assalto, addirittura forzando il portone in legno e costringendo così gli operatori alla resa come accaduto al camposanto dei Rotoli, dove erano stati predisposti ingressi solo su prenotazione per gruppi di 150 persone alla volta. «Non siamo riusciti a trattenerli», ammettono gli addetti ai cancelli. Al cimitero di Sant’Orsola, invece, la situazione è stata diversa: ingressi a gruppi di cento persone in quattro fasce orarie, misurazione della temperatura per tutti, volontari in azione per fare rispettare all’interno le regole di distanziamento. «Un ringraziamento – dice il commissario Salvatore Damiano – ai tanti cittadini che con serietà e reciproco rispetto hanno aderito con attenzione alle disposizioni anti-contagio».