L’edizione odierna de “La Stampa” parla degli scienziati che chiedono attenzione nella fase 2 dell’emergenza Covid. Quanto alla riapertura dei negozi, gli esperti a dicono a Conte «che il problema non è il distanziamento sociale da garantire a chi va a fare compere, quanto il flusso di persone che si rimetterebbe in strada consentendo agli italiani di uscire a fare acquisti». E anche sulla quarantena tra gli scienziati c’è chi ancora suggerisce la linea dura: «Uscite solo con autocertificazione e per motivi essenziali». Ma alla fine sembra aver prevalso una linea più morbida. «C’è un orientamento per gli spostamenti intra-regionali, con qualche piccola eccezione per chi vive ai confini di una regione e lavora in quella limitrofa», ha spiegato il Presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Gli scienziati del Cts – prosegue il qutidiano – avrebbero chiesto al governo di spegnere nei luoghi pubblici l’aria condizionata, vettore di trasmissione del virus, più che altro per via della ventilazione, che sposterebbe pericolosamente le famigerate goccioline con virus annesso da un tavolo o da una scrivania all’altra.