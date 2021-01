L’emergenza Coronavirus allarma sempre di più l’intero mondo, in Brasile è stata accertata una nuova variante del Coronavirus e il Ministro Speranza ha subito imposto il blocco dei voli dalla nazione sudamericana. L’edizione odierna di “La Stampa” fa il punto della situazione. Intanto da oggi entra in vigore il nuovo Dpcm in Italia, sta facendo tanto discutere il permesso di potersi trasferire nelle seconde case fuori regione.

Nel mentre quello che incute più timore è sicuramente la nuova variante dal Brasile, queste le parole del ministro Speranza dopo il blocco dei voli dal paese sudamericano: “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante brasiliana. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.