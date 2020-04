L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma su un episodio verificatosi vicino Varese. Due commercianti, marito e moglie, chiedevano uno scoperto di 5 mila euro sul conto: «Ma purtroppo non potevamo concedergli quel prestito, non c’erano le condizioni. Ho provato a spiegarglielo, capisco la preoccupazione di questo periodo, però il tono è diventato subito insostenibile». Insulti. Pugni allo sportello. Minacce. Calci alla porta. E poi, ancora, grida fuori dalla banca. Sembrava finita lì. Se non fosse che il direttore della filiale, intervenuto per dare man forte al collega, alla fine della giornata di lavoro ha fatto una scoperta: squarciate le 4 ruote della sua auto. I due se ne sono andati via furibondi, urlando ancora contro quella filiale chiusa: «Fate schifo! Vi nascondete lì dentro. Voi avete lo stipendio, ma noi non sappiamo neanche quando potremo riaprire».