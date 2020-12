Anche se non dovesse scattare la zona rossa per tutta Italia, difficilmente si potrà continuare a girare liberamente fino alle

22.

Secondo quanto riporta “La Stampa”, il governo adesso sta valutando la possibilità di allungare anche gli orari del coprifuoco, che adesso vanno appunto dalle 22 alle 5 del mattino, per scoraggiare anche gli spostamenti verso le case degli amici o dei parenti per un brindisi in compangia e le tombolate.





L’idea più accreditata è quella di impedire di uscire di casa dalle 20, facendo ovviamente salve le esigenze di lavoro, le «necessità» e le ragioni di salute. Una ipotesi più drastica prevederebbe addirittura la serrata a partire dalle 18, ma su questo il confronto nel governo è aperto.