L’edizione odierna de “La Stampa” fa sapere come il Nord Italia adesso spinga per la riapertura del paese dopo il lockdown che sarà ancora in vigore fino al 3 maggio. Il fronte del Nord è compatto. «In sicurezza, ma è arrivato il momento di riaprire», è il leit-motiv del piemontese Alberto Cirio, del presidente friulano Massimiliano Fedriga, di Luca Zaia per il quale non si può continuare a chiudere tutto in attesa che il virus se ne vada mentre le imprese muoiono, i disoccupati aumentano. Il pericolo che vedono dal governo è che si vada in ordine sparso. Da Palazzo Chigi spiegano che bisogna aspettare fino al 4 maggio e ogni decisione verrà presa alla luce dei dati che saranno analizzati dal comitato tecnico scientifico.