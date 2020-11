L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sugli esperti che stanno salvando il mondo dal Coronavirus.

Ugur Sahin, il ricercatore più potente al mondo, è diventato uno dei cento uomini più ricchi di Germania. Ma vive per scelta in un condominio modesto «La pandemia è molto presente ovunque – ci dice Sahin -. Per noi è davvero importante avviare un processo equo di distribuzione

del vaccino».







Il progetto di BioNTech e dell’americana Pfizer che si è associata all’azienda di Magonza per la ricerca contro il Covid corre «alla velocità della luce». Vogliono mettere sul mercato il vaccino entro dicembre. I test hanno confermato un’affidabilità del 90%.