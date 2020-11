L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla coppia Icardi-Wanda Nara.

Lei è la stessa, continua a far ammattire il popolo del web postando scatti hot e mostrando sue grazie in topless alternanza al lato B. Piovono «like» sulla signora, vera ammaliatrice dei social.





Non se la passa così bene suo marito, Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è in un periodo di involuzione. Gioca poco e segna zero, finendo nell’orbita dei contrasti tra il tecnico Tuchel e i dirigenti del PSG.