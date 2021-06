L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro societario del Catania.

Consegnato l’incartamento con i documenti richiesti dalla Covisoc. Per il club rossazzurro è un piccolo passo in avanti, il primo di una lunga serie che dovrebbe e potrebbe portare il club a iscriversi al campionato di C.





Nella sede di Torre del Grifo si continua a lavorare per produrre la necessaria documentazione. In queste ore il Catania sta anche discutendo con alcuni creditori per ridurre o dilazionare altri debiti.