Nell’edizione odierna de “La Sicilia” si torna a parlare del ritorno di Joe Tacopina a Catania, fissato al momento per il prossimo fine settimana.

Sarà una settimana cruciale per il futuro del Calcio Catania, ma non è stata ancora fissata una data ufficiale per il closing tra la Sigi e l’avvocato italo-americano, che nei giorni scorsi ha dichiarato di non avere fretta.