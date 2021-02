Il direttore di “TuttoC” e giornalista di “Tuttomercatoweb.com” Ivan Cardia, ha parlato del possibile arrivo di Ferrero con Perinetti a Palermo. Ecco il suo mini editoriale a proposito:

“Da Palermo ricevo un giorno sì e l’altro pure striscioni di contestazione contro l’attuale dirigenza. Per carità, non stiamo parlando di complimenti in stile Oxford. Però fanno parte del gioco, il calcio parla al cuore e anche alla pancia, gli scontenti è giusto che si facciano sentire. A patto di avere chiaro di che si parla: oggi c’è una realtà. Mai accontentarsi, vero, ma visti i precedenti e anche quel che succede in giro, intanto c’è da tenersi stretta quella. Poi la piazza sogna, il nome di grido si chiama Ferrero, l’accoppiata con Perinetti fa tornare in mente la gloria degli anni passati. È un bel sognare, può anche diventare realtà in tempi non lunghissimi. Vedremo.