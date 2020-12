Joe Tacopina è sempre più vicino a diventare il nuovo presidente del Catania, il closing con la Sigi è sempre più vicino. L’edizione odierna di “La Sicilia” fa il punto della situazione sulla trattativa e sui primi colpi di mercato della società etnea, attraverso le parole dello stesso imprenditore italo americano.

Tacopina ieri ha guardato la partita del Catania, questo il suo commento: «Il Catania ha dominato sul piano del gioco, e mi è piaciuto, il carattere della squadra che ha saputo rimontare guadagnando un punto prezioso negli ultimi minuti. Bravi Pellegrino e Raffaele per quanto fatto, in campo ho visto Welbeck giocare particolarmente bene, ma abbiamo bisogno di un grande attaccante. Comunque avanti e forza Catania! Io ho già qualche contatto con giocatori che sarebbero felici di giocare nel Catania, speriamo di concludere al più presto la trattativa per l’acquisto del club».