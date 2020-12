Nella giornata di ieri il Palermo ha affrontato il Bari e pareggiato per 1-1, con questa gara si è chiuso il 2020 dei rosanero che potranno anche pensare al calciomercato. Proprio ieri è cominciato a circolare il nome di Nicola Rigoni in orbita Palermo.

Il centrocampista, attualmente al Monza, non sta trovando grande spazio e con l’apertura della sessione invernale di calciomercato potrebbe cambiare maglia. Al momento, però, la società del presidente Mirri non si è fatta avanti come dichiara il procuratore del centrocampista ai microfoni della nostra redazione: «Il Palermo non ha chiesto informazioni al Monza e il club lombardo, al momento, non ci ha comunicato che è in uscita».