Dopo la cocente eliminazione dai playoff di Seri C, adesso la dirigenza del Catania si concentra sul calciomercato. Per ora non si fanno nomi in entrata (bisognerà capire prima le sorti del club), mentre in uscita tutto ruoterà su certi elementi che si sono messi in luce quest’anno. L’edizione odierna de “La Sicilia”, si concentra sul baby gioiello di casa Kevin Biondi. Su di lui – scrive il quotidiano – ci sono diversi club di Serie B. Lo Spezia è uscito allo scoperto con il direttore Angelozzi, ma nella corsa al ragazzo si sono iscritte anche Pescara, Cittadella e, nelle ultime ore, si sussurra anche di un interessamento del Palermo. Arrivano richieste anche per il difensore centrale Mbende. Su di lui forte l’interesse del Cittadella (che lo aveva chiesto in autunno) e del Modena.