L’edizione odierna de “La Sicilia” parla della manovra che sarà discussa oggi in Consiglio dei ministri.

Sgravi “rosa” per incentivare il lavoro femminile, 400 milioni per vaccini e cure anti-Covid e niente tasse sul cashback per gli acquisti con carte e bancomat che dovrebbe scattare, se tutto sarà confermato, già sui pagamenti elettronici di dicembre e arrivare sul conto corrente a febbraio.





Al momento, la maxi manovra da 38 miliardi contra 248 articoli.