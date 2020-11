Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, potrebbe presto sbarcare nel campionato italiano.

Infatti secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, l’imprenditore proprietario di Eleven Sports sarebbe pronto a rilevare l’Atalanta dai Percassi.





L’idea è quello di uno scambio di quote, con i Percassi pronti ad avere delle quote del Leeds in Premier League. Un’ipotesi abbastanza suggestiva.