L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Mascara, ex calciatore di Catania e Palermo:

«Gol da centrocampo? Fa piacere, una volta di più perché ormai sono passati undici anni. Ero a centrocampo, Morimoto stoppò una palla e io calciai al volo. Ho tentato come provavo qualche volta in allenamento. Queste follie le fai e basta. Non pensi, non hai il tempo. Vincemmo 4-0, una giornata incredibile».





«I tifosi ci aspettavano in autostrada all’altezza del Gelso Bianco. Ci scortarono fino allo stadio nostro. Immagini che ti restano dentro. Mi rattrista il fatto che si giochi in Serie C. Non l’avrei mai immaginato dopo tutte le sfide che catturavano l’attenzione di tutta la Serie A. Ed è un miracolo che il Catania sia stato salvato. Una vera impresa, quella della Sigi. Anche il Palermo ha una nuova dirigenza. Mi auguro sia un derby che possa segnare una nuova ripartenza del calcio siciliano».



«Mancherà lo spettacolo che le due tifoserie riuscivano a creare. Sfottò ammessi, rivalità acerrima. Fino a qui ci siamo. Palermo? Il pari di Catanzaro, in nove uomini, è una piccola impresa. Boscaglia è un altro allenatore di grande levatura, ma la carriera che sta facendo parla per lui. Ottimo organico, con moltissime conferme della stagione passata».