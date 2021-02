L’incubo varianti sta spaventando l’Italia, i contagi da Coronavirus stanno aumentando a vista d’occhio.

Secondo quanto riporta “La Sicilia”, da domenica molte regioni potrebbero passare in zona arancione, mentre la Sicilia potrebbe rimanere in zona gialla forte del calo di contagi. Addirittura il calo drastico di positivi al Covid, potrebbe far sperare nuove aperture per l’Isola. Al Nord invece la situazione è tragica, molte regioni potrebbero diventare arancioni tra cui: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche.