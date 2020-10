L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giovanni Ferraù, presidente della SIGI: «Il peggio è passato ma resta ancora tanto da fare. Presto eleggeremo il nuovo Consiglio d’amministrazione. Mi ritengo un dirigente traghettatore, nel senso che superato questo periodo delicatissimo tornerò a fare il tifoso. Il mio lavoro non mi permetterà di fare il dirigente a vita. Quasi sicuramente giocheremo le prossime tre partite nello stadio di Lentini. Massimino? Bisogna fare interventi tampone. Debiti del Catania ingenti? Da non far dormire la notte e per questo speriamo nell’ingresso di nuovi soci. Tacopina? Che ben venga. La Sigi ha già compiuto un miracolo, non so chi avrebbe tentato una simile impresa».