L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nico Le Mura, AD del Catania, circa il derby contro il Palermo:

«Siamo partiti bene, poi ci siamo ritrovati contro le big del girone, ma a Bari meritavamo qualcosa di più. Derby contro il Palermo? Per me sarà emozionante. E’ bello comunque che Catania e Palermo tornino ad incontrarsi dopo aver attraversato momenti veramente difficili. Magari ci sarà il rimpianto degli anni di Serie A, ma io voglio vedere sempre positivo e l’importante è che la Sicilia sia presente. Per il resto sarà il campo a parlare, da catanese e sportivamente in un momento come questo dico vinca il migliore».





«Derby passati? Quella mitica vittoria per 4-0 il 1 marzo del 2009 a Palermo, erano i tempi della Serie A e fu una grande festa. Ledesma, Morimoto, Mascara e Paolucci: che gol, il terzo di Peppe poi fu una magia. Per quanto mi riguarda ho assistito alle supersfide del Catania sempre nella massima categoria. C’è solo un brutto ricordo che allontano sempre appena mi torna alla mente e sa quale sia. L’unico dispiacere resta la mancata partecipazione dei tifosi a causa del Covid. Un derby resta sempre un derby, anche se a porte chiuse».