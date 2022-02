L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sull’attuale situazione di perenne attesa del Catania.

“Catania, un’attesa spasmodica. Chi sarà il nuovo proprietario?”. Titola il quotidiano etneo. Accadrà tutto in poche ore: il tribunale darà il via all’asta competitiva, il giorno dopo il match del Massimino.

Il ds Pellegrino, inoltre, rilascia le seguenti parole: «Siamo ottimisti, dobbiamo esserlo. Abbiamo il dovere di sperare il meglio. Se non continuiamo a sperare il meglio, credetemi, non avremmo neanche potuto scendere in campo e gestire la normalità. Cosa mi aspetto? Un verdetto importante. Ho già detto tante volte che chi compra il Catania oggi può investire e rilanciare il calcio in una città che non vede l’ora».