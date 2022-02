Intervistato dai microfoni di “Fanpage” il tifoso che lo scorso weekend ha invaso il campo durante il derby tra Inter e Milan, ha rilasciato le seguenti parole:

«Sabato prima della partita, 10 minuti prima della partita stavo servendo di fretta, perché quando entrano tutti insieme devo prendere tanti piatti: ne porto 3 alla volta, erano 10/15 persone. Dove c’è il ristorante c’è la vetrina che fa vedere lo stadio, erano entrati i giocatori e mi sono fermato un attimo e un ragazzo mi fa ‘Tu sei qua per servire, non per distrarti e guardare la partita, quand’è che ci porti i piatti?’. Ci ho pensato tutta la serata. Io ho sbagliato, è una cosa che non va fatta: l’ho fatto per una cosa importante. Era una protesta per il lavoro precario di giovani come noi che lavorano per pochi soldi e con contratti di poca durata. Quando finiscono non sai se ti prendono, non sai cosa fai e quindi non sei mai tutelato».