L’edizione odierna de “La Sicilia” parla della situazione in Catania. Sono giorni decisivi per il passaggio di proprietà -scrive il quotidiano -, dopo la fine dell’era Pulvirenti. Chi gestirà il Catania? Quasi sicuramente non sarà più una sola persona, anche se l’esperienza insegna che nello sport, così come nella vita, ci vuole almeno un punto di riferimento che sappia coordinare le operazioni. In questo senso, parlando ovviamente della Sigi che resta la candidata principale all’acquisto del Catania, si tratta di Pagliara. Attenzione all’ex presidente del Venezia, Joe Tacopina, che non ha perso il suo interesse per il club etneo ed è uno dei motivi per cui è rimasto in Italia. In diversi ambienti sportivi della Capitale sono addirittura sicuri che parteciperà al bando per l’acquisizione della società – conclude il quotidiano -.